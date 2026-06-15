В Нижнем Тагиле открыто более 300 вакансий по поиску врачей

В Нижнем Тагиле острая нехватка врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле больше всего не хватает врачей, при этом им предлагают зарплату до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Тагил.Лайф, проанализировав сводку по вакансиям на 1 июня 2026 года.

На первом месте находятся профессии в сфере здравоохранения. Всего в Нижнем Тагиле открыто 309 вакансий врачей разных специализаций с зарплатой от 15 до 200 тысяч рублей. Далее идут медсестры – 105 вакансий с зарплатой от 35 до 80 тысяч рублей и 27 вакансий фельдшеров с доходом от 32 до 80,5 тысяч рублей.

Сфера обрабатывающих производств на втором месте. Наибольший спрос приходится на инженеров – 48 вакансий с зарплатой от 50 до 150 тысяч рублей, слесарей – 46 вакансий и зарплата от 37,7 до 120 тысяч рублей, токарей – 36 вакансий от 40 до 190 тысяч рублей и 32 вакансии электросварщиков с зарплатой от 43 до 140 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает сфера госуправления и безопасности. Всего в Нижнем Тагиле открыто 120 вакансий главных специалистов с зарплатой от 39,3 до 73 тысяч рублей, 107 инспекторов с доходом от 45 до 70 тысяч рублей, 29 юридических консультантов с зарплатой от 32 до 65 тысяч рублей и 14 полицейских с оплатой труда от 45 до 50 тысяч рублей.