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НовостиПроисшествия15 июня 2026 10:11

В Свердловской области за неделю выявили 141 нарушение пожарной безопасности

Свердловчане более 1200 раз нарушили правила пожарной безопасности
Екатерина ГАПОН
За неделю сотрудники МЧС провели 295 выездных проверок

За неделю сотрудники МЧС провели 295 выездных проверок

В Свердловской области сотрудники МЧС во время выездных проверок составили 141 протокол о нарушении пожарной безопасности. Из них 10 нарушителей это органы местного самоуправления, 18 – юридические лица, 8 – должностные лица и 105 граждан. Всего было проведено 295 выездных проверок.

– С начала действия особого противопожарного режима составлено 1235 протоколов за нарушения пожарной безопасности, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что в Свердловской области с 25 апреля действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора на своем участке и посещение леса. Это сделано для сохранения лесов.

В конце мая сотрудники Уральской авиабазы смогли потушить крупный лесной пожар по Ивделем. Площадь, охваченная огнем, достигла 1,5 тысячи гектаров. Ликвидация возгорания длилась несколько дней.