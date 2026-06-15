В Свердловской области за неделю выявили 141 нарушение пожарной безопасности

За неделю сотрудники МЧС провели 295 выездных проверок

В Свердловской области сотрудники МЧС во время выездных проверок составили 141 протокол о нарушении пожарной безопасности. Из них 10 нарушителей это органы местного самоуправления, 18 – юридические лица, 8 – должностные лица и 105 граждан. Всего было проведено 295 выездных проверок.

– С начала действия особого противопожарного режима составлено 1235 протоколов за нарушения пожарной безопасности, – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, что в Свердловской области с 25 апреля действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора на своем участке и посещение леса. Это сделано для сохранения лесов.

В конце мая сотрудники Уральской авиабазы смогли потушить крупный лесной пожар по Ивделем. Площадь, охваченная огнем, достигла 1,5 тысячи гектаров. Ликвидация возгорания длилась несколько дней.