Волонтеры ВИЗ-Стали подвели итоги акции «Добрая весна»

Фото: пресс-служба Виз-Стали

Волонтеры ВИЗ-Стали и ВИЗа (компании Группы НЛМК) подвели итоги весенних благотворительных инициатив — акции «Добрая весна». Её цель — поддержать жителей Екатеринбурга, которым особенно нужны помощь и внимание.

На предприятиях организовали сбор помощи для детского городского онкоцентра. Волонтёры передали пациентам средства гигиены и «Коробку храбрости» — наборы небольших приятных мелочей, которые помогают детям отвлечься после процедур и почувствовать поддержку. Особенно трогательными стали вязаные игрушки с добрыми пожеланиями, изготовленные заводским волонтёром Татьяной Сазоновой. Все собранные вещи распределили по четырём этажам онкоцентра, а также передали в отделение иммунологии, дневной стационар и пансионат.

«Добрая весна» не ограничилась сбором вещей. Заводчане провели творческие мастер классы для особенных детей в общественном центре поддержки инвалидов «Ради детей». Такие встречи дарят ребятам новые впечатления и радость общения, а родителям — ощущение, что они не одни.

Отдельным направлением стала забота о заводских ветеранах. По заявкам, поступившим через Совет ветеранов, волонтёры помогали пожилым людям с уборкой квартир и бытовыми делами, с которыми сложно справиться самостоятельно.

Весенние акции добра ещё раз показали: добровольческая деятельность на уральских предприятиях Группы НЛМК— не разовая история, а устойчивая традиция, которая объединяет людей и помогает там, где это действительно важно.

На сегодня в волонтерском активе — около 200 сотрудников. Они шефствуют над детским домом, благоустраивают и озеленяют городские территории, организуют экологические и просветительские акции, проводят праздники для визовцев, спортивные и культурные мероприятия для ветеранов производства.

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