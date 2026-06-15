В Свердловской области с начала лета выпала месячная норма осадков

Больше всего осадков в Камышлове 223% и Таборах 255% месячной нормы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала лета выпала июньская норма осадков. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Из-за того, что дожди были практически ежедневными, они принесли в регион 1-2 нормы влаги.

– Больше всего осадков в Камышлове 223% и Таборах 255% месячной нормы. На этом фоне скромно выглядят Шамары, Бутка, Качканар, где дождей меньше и сумма осадков на конец сегодняшнего дня 43-67% месячной нормы, – сообщают синоптики.

В Таборах, Гарях и Камышлове за первую декаду июня выпало 112, 103 и 133 миллиметра осадков, из-за чего первая половина лета оказалось самой влажной за период метеорологических наблюдений. Кроме того, во многих населенных пунктах Свердловской области выполнена и перевыполнена норма дней с грозой – при норме 4-6 дней за месяц синоптики отметили 6-8 грозовых дней, а больше всего в Тавде – 11 дней.