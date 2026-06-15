На Урале экс-полицейский получил условный срок за сломанную челюсть задержанного

Суд назначил бывшему полицейскому четыре года условного срока. Фото: пресс-служба судов Свердловской области

В Свердловской области осудили бывшего полицейского Илью Старицына. Его признали виновным по третьей части 286 статьи УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия) за то, что он сломал при задержании челюсть мужчине.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января 2025 года в Асбесте. Тогда Старицын служил инспектором в Госавтоинспекции. В ту ночь он был на службе.

- Около 00:14 экипаж начал преследование мотовездехода без государственных регистрационных знаков, после чего остановил транспортное средство. Водитель оказал неповиновение, - рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Силовики положили задержанного на землю и завели его руки за спину. В этот момент Старицын ударил его один раз ногой в голову. В итоге у задержанного диагностировали закрытый перелом правой скуловой кости.

Свою вину Старицын не признал. Асбестовский городской суд назначил ему 4 года условного срока. Также осужденный не может работать в правоохранительных органах в течение трех лет.