Свердловская прокуратура арестовала имущество на 6 млн за таможенные долги

Транспортный прокурор арестовал две машины стоимостью 6 миллионов за таможенные долги Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская транспортная прокуратура арестовала две машины за таможенные долги. Установлено, что юридическое лицо – участник внешнеэкономической деятельности, который занимается реализацией сельскохозяйственных товаров, не заплатил налоги в срок. Недоимку выявили в ходе таможенного контроля.

– Свердловским транспортным прокурором санкционировано решение Екатеринбургской таможни об аресте имущества должника в виде двух автомобилей стоимостью свыше 6 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В случае, если юрлицо не погасит задолженность, на автомобили обратят принудительное взыскание.

Напомним, что у екатеринбуржца с долгом более 10 миллионов судебные приставы арестовали BMW X5. Машину обнаружили у ресторана на проспекте Ленина, где должник обедал. Так как его заранее уведомили об аресте транспорта, он без сопротивления отдал ключи.