Ученые из Екатеринбурга заставили светиться вредные вещества

новая модификация позволит обнаруживать больше вредных веществ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые из Уральского федерального университета и Уральского отделения РАН заставили светиться вредные и взрывчатые вещества. Специалисты за счет добавления ферментов органических соединений смогли создать пуш-пульную флуорофорную систему. При необходимости она начинает светиться или наоборот, тускнеет. У модифицированных соединений значительно выросла эффективность свечения, в некоторых вплоть до 58%.

– Мы показали, что подобные молекулы могут стать эффективной платформой для разработки сенсоров для нитроароматических соединений, что актуально в сферах антитеррористической безопасности, криминалистике (обнаружение взрывчатых веществ), а также в промышленной безопасности, экологии (контроль сточных вод), – рассказывает соавтор работы, инженер-исследователь лаборатории органического синтеза УрФУ Ярослав Штайц.

Обычно из таких веществ создают сенсоры, реагирующие на металлы. Однако как отметил Ярослав Штайц, модификация позволяет обнаружить нитроароматики – пикриновую кислоту. При этом они просты в синтезе и экономически целесообразны. В дальнейшем ученые планируют изучить отклик соединений на распространенные взрывчатые вещества.