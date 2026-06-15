Свердловского сенатора Виктора Шептия наградили орденом Дружбы

Виктор Шептий награжден орденом Дружбы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа госвласти Свердловской области, члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Шептия наградили орденом дружбы. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июня.

Виктор Шептий до 2022 года был депутатом Законодательного собрания Свердловской области. 20 сентября бывший губернатор региона Евгений Куйвашев назначил его своим представителем в Совете Федерации – он сменил на посту Эдуарда Росселя.

17 сентября 2025 года губернатор Свердловской области Денис Паслер на следующий день после инаугурации продлил полномочия Виктора Шептия в должности сенатора РФ – представителя губернатора региона.