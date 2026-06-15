В Екатеринбурге водитель протаранил попутку, пострадали двое детей

Водитель Kia протаранил Nissan, в салоне которого находились 14-летний и 10-летний дети

В Екатеринбурге водитель протаранил попутку, в аварии пострадали двое детей. По предварительным данным, ДТП произошло вечером 11 июня на Елизаветинском шоссе. Водитель за рулем Kia не обеспечил безопасную дистанцию до попутно следовавшей машины Nissan и врезался в нее.

– В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan – 14-летний мальчик и 10-летняя девочка. С телесными повреждениями они были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу № 9. В момент аварии оба были пристегнуты ремнями безопасности, – сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Автоинспекторы установили, что за рулем Kia был 41-летний местный житель со стажем вождения 16 лет. К административной ответственности привлекался 11 раз. Nissan управлял 42-летний местный житель с 25-летним стажем вождения, за нарушения ПДД не привлекался ни разу. В момент аварии оба водителя были трезвы.