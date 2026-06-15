В Свердловской области продолжат идти дожди

Дожди в Свердловской области задержатся еще на неделю Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области на этой неделе из-за устойчивости циклонического влияния продолжатся кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Синоптики отмечают, что за 14 дней июня норма осадков выполнена с лихвой – ежедневные дожди принесли 1-2 нормы влаги.

– Больше всего осадков в Камышлове 223% и Таборах 255% месячной нормы. На этом фоне скромно выглядят Шамары, Бутка, Качканар, где дождей меньше и сумма осадков на конец сегодняшнего дня 43-67% месячной нормы, – сообщает Уральский гидрометцентр.

16 июня в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями, умеренные дожди, утром туман. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью температура будет находиться в районе 11-16 градусов, а днем поднимется до 27 градусов. В Екатеринбурге небольшой дождь, гроза, ночью 16, днем 26 градусов.

17 июня свердловчан также ожидает облачность с прояснениями и небольшой дождь. Днем западный ветер 3-8 метров в секунду. Ночью от 12 до 17 градусов, днем до 28 градусов. В Екатеринбурге дождь и гроза, ночью 16 градусов, днем 26 градусов.