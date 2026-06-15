Банк оштрафовали на 200 тысяч за частые звонки должнице из Екатеринбурга

Банк оштрафовали за частые звонки должнице Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области оштрафовали банк за частые звонки должнице и попытку скрыть правонарушение. С заявлением к судебным приставам обратилась екатеринбурженка. Она объяснила, что между ней и банком заключен кредитный договор, по которому образовался долг.

– Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в неделю. Также банк предоставил информацию, которая не совпадает с детализацией телефонных соединений, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Замруководителя ГУ Федеральной службы судебных приставов по региону привлек банк к административной ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей.