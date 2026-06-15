Реставрация «Бурана» займет около двух лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Музейном комплексе в Верхней Пышме реставрируют космический корабль «Буран». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Корабль стартовал с Байконура 15 ноября 1988 года и сделал два витка вокруг Земли без пилота. Однако в 2002 году «Буран» погиб под обломками рухнувшей крыши.

Но в Верхней Пышме реставрируют не его, а его вторую серию. В документах космический корабль назывался «Байкал», но это имя не нанесли на корпус, и все люди знают его как «Буран». Эта версия готовилась к полету с экипажем – внутри должны были лететь два космонавта. Полет планировали на 1994 год, но программа закрылась из-за нехватки денег.

После распада СССР корабль хранился в цехах Туринского завода, после он побывал в Жуковском, где его хотели показать на авиасалоне, но этого так и не произошло. Потом «Буран» много лет стоял под открытым небом. В 2024 году космический корабль передали в Музейный комплекс – для него даже построили отдельный павильон.

Реставрация происходит прямо на глазах у посетителей. Мастера решили, что с одной стороны корабль останется в первозданном виде, а вторую приведут в порядок и наклеят новые плитки.

– Наверху человек обезжиривает поверхность, наклеивает монтажный скотч в четырёх точках. Далее подгоняем – между плитками должен быть один миллиметр. После этого отдираем, наносим клей и снова приклеиваем. Пять-шесть штук наклеили, отметили в чертеже, спускаемся, ищем дальше, – рассказывает один из реставраторов.

Всего мастерам предстоит наклеить 1899 новых плиток, что займет примерно два года.