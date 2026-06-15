В Екатеринбурге появится маршрут о многонациональной истории города

Новый маршрут будет как пешеходным, так и автобусным Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге запустят туристический маршрут, посвященный многонациональной истории города. Он покажет столицу Урала как многокультурный город через исторические объекты и известных людей, таких как Василий Татищев, братья Агафуровы и Эдуард Россель.

– Планируется как пешеходный, так и автобусный маршруты. Прогулка стартует от памятника основателям города Татищеву и де Геннину, а финиширует у арт-объекта «Уральский многолог», – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Автобусный маршрут начнется там же, а завершится а площадке у музейного комплекса «Россия – моя история».

Сейчас идет прием заявок от экскурсоводов на право проведения экскурсий. Их рассмотрят в период с 1 по 3 июля, а после пригласят кандидатов на аккредитацию, которая пройдет 13 июля.