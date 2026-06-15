Какие форматы АЗС востребованы у водителей в Екатеринбурге?

Фото: Пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

Водители в Екатеринбурге всё чаще выбирают автоматические АЗС или заправки с кассами самообслуживания.

Автоматические АЗС работают без кассира: водитель сам выбирает топливо на терминале, оплачивает картой или смартфоном и заправляется. Если возникла проблема, на помощь приходит диспетчер удаленного диспетчерского центра - достаточно нажать кнопку вызова.

Традиционные АЗС со штатом сотрудников, которые помогут выбрать нужный товар в магазине или оформить заказ в кафе, не теряют актуальности - и в городах, и на трассах. Помимо топлива, здесь можно купить еду, напитки, автотовары, а также воспользоваться мойкой или зарядкой для электромобилей. Этот формат выбирают те, кто привык получать целый комплекс услуг в одном месте.

Более востребованным сейчас являются сервисные АЗС с персоналом и элементами самообслуживания. Они сочетают экспресс-кассы, мобильное приложение и возможность получить консультацию - тогда, когда это нужно. Формат самообслуживания позволяет автомобилисту автономно заказывать продукцию кафе через терминал с интерактивным меню, оплачивать напитки из магазина или кофемашины, а также сканировать дополнительные товары. Оплатить покупки также легко вместе с топливом. Если в чеке будет только топливо, такую транзакцию можно провести через мобильное приложение сети прямо у ТРК, в салоне автомобиля.

По данным сети АЗС «Газпромнефть», более 70% операций на сервисных станциях с форматом самообслуживания уже проходит через цифровые каналы.

- Цифровизация типовых процессов освобождает время сотрудников для персонального внимания к каждому гостю, - комментирует руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков.

В Екатеринбурге и Свердловской области на данный момент работает более 130 АЗС сети, из них 37 - в новом формате самообслуживания с экспресс-кассами, а 26 - полностью автоматические.

Независимо от формата АЗС, которую выбирают водители, все ценят в первую очередь скорость обслуживания и гостеприимство.