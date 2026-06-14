На женщину, осквернившую Вечный огонь в Нижнем Тагиле, завели уголовное дело

Действия женщины попали на видео. Фото: скриншот видео

На женщину, которая прикурила сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле, завели уголовное дело. Ей оказалась 39-летняя местная жительница. Напомним, инцидент произошел 12 июня.

Тагильчанка поднялась на постамент символа воинской славы, входящего в состав мемориального комплекса «Аллея Славы», после чего подожгла сигарету. Все происходящее наблюдали горожане. Очевидцы сняли действие подозреваемой, после чего ролик разлетелся в соцсетях.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «Осквернение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны», сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

- Подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и об избрании меры пресечения, - добавили в СК.

Как сообщил начальник пресс службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, женщина была задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 17 города Нижнего Тагила.

- В беседе с сыщиками пояснила, что до того, как совершить этот кощунственный акт, она выпила две банки крепкого пива. После задержания гражданка передана нашим коллегам из регионального СКР, - отметил полковник Горелых.

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