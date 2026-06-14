Мишустин поблагодарил два свердловских учреждения за развитие донорства крови

В Свердловской области более 34 тысяч почетных доноров. Фото: ДИП

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил благодарность двум свердловским учреждениям здравоохранения. Ее получили Свердловская областная клиническая больница № 1 и Областная станция переливания крови, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

- Это абсолютно заслуженно В первой больнице ежегодно проводится около 6,5 тысячи донаций, врачи заготавливают 5 тысяч литров крови, а переливания получают примерно 3 тысячи пациентов, - заявил глава Свердловской области.

Благодарность свердловская больница и Областная станция переливания крови получили накануне Всемирного дня донора крови. В этот день уральцам напомнили, почему донорство так важно. В Свердловской области более 34 тысяч человек имеют нагрудный знак «Почетный донор России». За прошлый год жители региона сдали кровь более 90 тысяч раз, что позволило спасти тысячи жизней.

Службе крови в Свердловской области более 95-ти лет. Крупные профильные центры находятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском и Краснотурьинске.

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