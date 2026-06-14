Директор СУНЦ УрФУ покидает свой пост

Лариса Манылова написала заявление по собственному желанию. Фото: пресс-служба УрФУ

Директор Специализированного учебно-научного центра УрФУ (СУНЦ УрФУ) Лариса Манылова уходит в отставку. Она будет занимать пост до конца месяца. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Уральского федерального университета.

- Директор СУНЦ УрФУ Лариса Манылова покидает должность с 1 июля. Заявление написано по собственному желанию. Идет отбор претендентов на пост руководителя университетского лицея, - уточнили в пресс-службе УрФУ.

На данный момент неизвестно, кого рассматривают на освободившуюся должность. Как сообщил изданию 66.RU осведомленные источники в академической среде, на пост директора претендуют несколько человек. В списке наиболее вероятных кандидатов оказался Максим Рябцев. Сейчас он работает академическим директором СУНЦ.

СУНЦ был создан в 1990 году. В Центре школьников с восьмого по 11-й класс обучают по углубленным программам основного общего и среднего общего образования. Образовательный процесс организован по восьми профильным направлениям. Планируется, что осенью этого года СУНЦ УрФУ переедет в новое здание в Новокольцовском микрорайоне, в студенческом кампусе.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru