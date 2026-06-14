Спасатели в Свердловской области выпустили штормовое предупреждение

Погода резко ухудшится во второй половине дня 14 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В МЧС Свердловской области вновь выпустили срочное штормовое предупреждение. По данным спасателей 14 июня во второй половине дня ожидаются ураганы и ливни

- В ближайшие два часа, с сохранением до конца дня в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный шквалистый ветер до 25 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели рекомендуют быть максимально осторожными в то время, пока бушуют природные стихии. Кроме того, обязательно следуют соблюдать меры безопасности.

Например, на улице нельзя стоять возле деревьев, ЛЭП, рекламных щитов. Если начался град, нужно найти укрытие или защитить голову одежду или сумкой. Дома следует закрыть все окна и дымоходы. По возможности, лучше отключить электроприборы. Также спасатели напоминают, что во время грозы нельзя подходить к антеннам, водостокам и проводке. В случае ЧП нужно обращаться по телефонам 112 или 101.

Тем временем, в Ивделе уже прошел сильнейший ливень. Местные жители поделились кадрами, на которых практически ничего не видно из-за дождя.

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