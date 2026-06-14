На Ивдель обрушился мощный ливень

Дождь обрушился 14 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На город Ивдель днем 14 июня в Свердловской области обрушился мощный ливень. Судя по видео, которое сняли местные жители, из-за дождя «стеной» практически ничего не было видно за окном.

- Почти как в Москве льет, - сообщают читатели «КП-Екатеринбург».

В Ивделе прошел мощный ливень

О том, что в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы, 13 июня предупреждали спасатели МЧС. Уральцев призвали соблюдать меры безопасности, а в непогоду при возможности не выходить на улицу.

Синоптики прогнозируют, что ливни и грозы останутся на Среднем Урале еще как минимум на неделю. По данным Уральского Гидрометцентра, в регионе каждый день ожидаются либо кратковременные, либо умеренные дожди. При этом, будет достаточно тепло. Например, 16 и 17 июня температура воздуха прогреется до +26 градусов по Цельсию.

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