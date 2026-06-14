Два ученика екатеринбургской школы написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

ЕГЭ по литературе школьники написали 1 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сразу два ученика школы №167 в Екатеринбурге сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов, сообщает портал Е1. Один из стобалльников рассказал, как ему удалось достичь такого результата.

- Мой результат - это следствие микса из удачи, моей искренней любви к литературе, но все-таки серьезной подготовки, - поделился выпускник с Е1.

По его словам, во время подготовки он не забывал про общение с друзьями и отдых. К экзамену юноша готовился на онлайн-курсах, а еще много читал школьную литературу. Выпускник планирует поступить в Театральный институт.

Всего 100 баллов по литературе в этом году набрали 97 свердловских школьников. Еще 28 ребят справились на «отлично» с ЕГЭ по химии, а семь выпускников наивысшие баллы получили по истории. Результаты остальных экзаменов пока ожидаются.

Среди тех, кто сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов, школьник из Новоуральска. Его поздравил мэр города Вячеслав Тюменцев.

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