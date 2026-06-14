Движение на Пермском тракте восстановлено после ДТП с опрокинутой фурой

Фура опрокинулась на Пермском тракте в сторону Перми. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

На Пермском тракте в Нижнесергинском районе восстановили движение после ДТП с большегрузом. На данный момент для проезда транспорта нет препятствий.

Напомним, 14 июня на 267 километре трассы «Пермь – Екатеринбург» водитель фуры SANY не справился с управлением из-за того, что набрал слишком большую скорость. Грузовик опрокинулся, полностью перегородив трассу в сторону Перми. Ранее в Госавтоинспекции водителей предупредили об ограничениях.

- Движение транспорта восстановлено по одной полосе. Автоинспекторы продолжают работать на месте ДТП и регулируют транспортный поток, - сообщили в региональной ГАИ в 15:00.

Позднее сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что движение восстановлено в полном объеме. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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