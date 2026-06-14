В ФК «Урал» готовы пригласить Артема Дзюбу

Артем Дзюба в 2019 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Самого известного нападающего российского футбола за последнее время готовы пригласить в ФК «Урал». О том, что Артема Дзюбу будут рады видеть в команде, высказался президент футбольного клуба Григорий Иванов.

- Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Больше скажу: у нас некоторые члены попечительского совета уже давно говорят: «Надо брать Дзюбу!» Но ни разу не получалось с ним договориться, - приводит слова Григория Иванова «РБ Спорт».

При этом, Иванов подчеркивает, что футболист вряд ли согласится играть в Первой лиге. В любом случае, утверждает президент ФК «Урал», все подобные решения принимаются совместно с тренерским штабом.

Напомним, недавно стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Урал». Им стал Сергей Юран. Он сменил Василия Березуцкого, который занимал этот пост с декабря 2025 года.

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