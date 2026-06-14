Свердловский омбудсмен поддержала запрет продажи вейпов

Татьяна Мерзлякова уточнила, что решение о запрете будут принимать депутаты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что продажу вейпов стоит запретить. Об этом она высказалась в программе «Акцент» на телеканале ОТВ.

- Я бы запретила. Вредно, потому что. Но все равно голосовать будут депутаты, мы их изберем, у них будет свой выбор. Если Госдума разрешила, мы должны посмотреть на это внимательно: может быть, не вмешиваться в людскую жизнь, а может и вмешаться, - высказалась омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова призвала прислушиваться в этом вопросе к мнению врачей и специалистов из здравоохранения. Напомним, с 1 марта 2027 года регионы смогут самостоятельно принимать решение о полном запрете продажи электронных сигарет.

Председатель комитета по молодежной политике Заксобрания Свердловской области Елена Чечунова придерживается другого мнения. Она считает, что запретами проблему не решить. Чтобы «отучить» молодежь от электронных сигарет, нужно рассказывать в детских садах об их вреде.

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