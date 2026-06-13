В Нижнем Тагиле на ремонт мемориала потратят 510 тысяч рублей

Власти Нижнего Тагила ищут подрядчика, который проведет ремонт памятника Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Нижнего Тагила ищут подрядчика, который займется текущей реставрацией памятника на месте боев Гражданской войны. Заказчиком выступает Музей изобразительных искусств. Контракт оценили в 510 тысяч рублей.

Подрядчику нужно будет изучить прежнее состояние мемориала. Подготовить проект реконструкции, а также благоустройства. Необходимо составить смету, архитектурные решения памятника, проект работ.

Памятник героям Гражданской войны установлен на Красном Камне. Согласно плану работ необходимо удалить мох и кустарники на территории. Также демонтировать поврежденную ограду, плиты. Подрядчикам предстоит очистить чугунные элементы мемориала. Также необходимо устранить провалы грунта.