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НовостиОбщество13 июня 2026 15:01

В Нижнем Тагиле на ремонт мемориала потратят 510 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле отреставрируют памятник на месте боев Гражданской войны
Маргарита РАЗУМОВА
Власти Нижнего Тагила ищут подрядчика, который проведет ремонт памятника

Власти Нижнего Тагила ищут подрядчика, который проведет ремонт памятника

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Нижнего Тагила ищут подрядчика, который займется текущей реставрацией памятника на месте боев Гражданской войны. Заказчиком выступает Музей изобразительных искусств. Контракт оценили в 510 тысяч рублей.

Подрядчику нужно будет изучить прежнее состояние мемориала. Подготовить проект реконструкции, а также благоустройства. Необходимо составить смету, архитектурные решения памятника, проект работ.

Памятник героям Гражданской войны установлен на Красном Камне. Согласно плану работ необходимо удалить мох и кустарники на территории. Также демонтировать поврежденную ограду, плиты. Подрядчикам предстоит очистить чугунные элементы мемориала. Также необходимо устранить провалы грунта.