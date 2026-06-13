В Екатеринбурге в Академическом районе Skoda столкнулась с «Нивой»

В Екатеринбурге в Академическом районе произошло ДТП Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 июня в Академическом районе Екатеринбурга произошла авария. Автомобили столкнулись на дороге в СНТ «Дружба 4», ведущей в поселок Медный. После аварии одна из машин перевернулась. Об этом информирует Госавтоинспекция Екатеринбурга.

- По предварительной информации водитель Skoda Fabia поворачивал налево и не пропустил автомобиль «Нива». Иномарка столкнулась с отечественным авто, а затем опрокинулась, - сказано в сообщении.

На месте аварии двух участников осматривали медики. Им оказали необходимую медпомощь. Уточняется, что дальнейшее лечение участникам ДТП не требуется.

Ведомство призывает уральцев соблюдать правила дорожного движения. При совершении маневров необходимо быть предельно внимательными.