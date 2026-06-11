В поселке под Нижним Тагилом медведи вышли к людям

Сначала местные увидели медведя на дороге, а потом - медведицу с медвежатами у жилого дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Евстюниха под Нижним Тагилом медведи вышли к людям. Об этом сообщает Тагил.Лайф. Впервые животное заметили 9 июня – оно попало на запись видеорегистратора. Медведь перебегал через дорогу на улице Лайская. Позднее местные увидели медведицу с медвежатами возле дома.

– Медведь ведь не кошка. Нужно их выгонять, а то ребенок какой-то пойдет или лесник, он его сожрет, – говорит один из сельчан Андрей.

Мужчина предупредил соседей об опасности. Люди позвонили в диспетчерскую службу, а пока ждали специалистов, решили прогнать зверей своими силами. С помощью машин с громкими сигналами животных оттеснили подальше от поселка. На следующий день в поселок прибыл егерь, и, оставив свой номер, просил в следующий раз звонить сразу ему.