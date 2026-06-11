Сексолог объяснил тягу мужчин к женщинам в теле

В момент выбора привлекательной партнерши у мужчины может активизироваться инстинкт продолжения рода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Предпочтение, которое некоторые мужчины отдают женщинам с пышными формами, обычно объясняется как минимум двумя факторами. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал психолог и сексолог Евгений Кульгавчук.

Специалист пояснил, что в «полненьких» дамах отдельные мужчины могут неосознанно разглядеть образ матери. Объемные фигуры интуитивно связываются в их сознании с гарантией сытости и защищенности. Особое влечение к женщинам в теле наблюдается у тех, кто в детстве испытывал нехватку материнской ласки и заботы.

Вот как Кульгавчук описал этот механизм:

- Психоаналитическая традиция по Фрейду и Кляйну напрямую связывает первичный объект любви, то есть мать, с источником пищи. Большая грудь в бессознательном – это гарантия сытости и выживания.

Если у мужчины в детстве была эмоционально холодная мать, которая при этом выглядела идеально внешне, его может неумолимо влечь к крупным теплым женщинам, телесно восполняющим этот дефицит.

В отдельных случаях представители сильного пола могут выбирать полных дам, находясь в состоянии стресса — например, в период нехватки еды или при ощущении опасности. Присутствие такой избранницы восполняет образовавшийся дефицит, добавил специалист. Данный сценарий обусловлен эволюционным механизмом выживания.

Кроме того, в момент выбора привлекательной партнерши у мужчины может активизироваться инстинкт продолжения рода. В таком ракурсе женщина в теле воспринимается как наиболее здоровая и подходящая кандидатура, способная родить крепкого ребенка.

Вопреки утверждениям глянцевых журналов, бессознательная оценка фертильности не равна худобе. Эволюционные психологи, в частности Дэвид Басс, доказали: ключевым маркером привлекательности для древнего мужчины служило соотношение талии и бедер — около 0,7. Этот показатель указывает на здоровый гормональный фон и легкость деторождения. Женщина может весить сто килограммов, но при этом иметь выраженную талию — и ее фертильность будет подсознательно считываться мужчиной как высокая. Худоба же с отсутствием жировой прослойки нередко воспринимается рептильным мозгом как сигнал голода, болезни или неспособности выносить плод.