В Кушве после капитального ремонта открылась поликлиника

В поликлинике заменили все, от крыши до канализации. Фото: Минздрав Свердловской области

Поликлиника № 3 Центральной районной больницы Кушвы открылась после Капитального ремонта. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Больница располагается в двухэтажном здании 1950 года постройки. Всего к поликлинике прикреплено более 16,5 тысячи человек. За смену медики могут принимать 140 пациентов. Здесь работают семь терапевтических участков и отделение медпрофилактики.

– Амбулаторное звено – значимая часть системы здравоохранения, так как люди приходят сюда в том числе на диспансеризацию, профилактические осмотры, в школы здоровья, а это направление является сегодня ключевым, – отметила начальник отдела организации первичной медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области Елена Букирева.

В поликлинике обновили кровлю и фасад здания, заменили двери и окна, смонтировали пожарную и охранную сигнализацию, обновили инженерные коммуникации, в том числе канализацию и систему отопления.

Также в больнице сделали перепланировку, уделив внимание маломобильным посетителям – теперь для них установлены пандусы и поручни. Кроме того, поликлиника получила новое оборудование и мебель.