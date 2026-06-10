«Уральские авиалинии» отчитались об увеличении дивидендов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Уральские авиалинии» получили почти 8 миллиардов рублей дивидендов. Об этом сообщает ЕАН. По итогам 2025 года екатеринбургская компания увеличила размер дивидендных выплат на 1 миллиард рублей.

Общий объем выплат акционерам составил 7,93 миллиарда рублей или 50 тысяч рублей на акцию. В прошлом году собственники «Уральских авиалиний» получили 6,86 миллиарда рублей или по 43 тысяч рублей на акцию. Это следует из отчетности компании.

Получателем дивидендов является основатель «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, который контролирует 90,48% акций. Еще 1,66% акций принадлежит компании «Крылья Урала».

Напомним, что исходя из бухгалтерского отчета за 2025 год, у «Уральских авиалиний» не все так гладко. Компания не может использовать 12 самолетов, что составляет около 20% от всего воздушного парка.