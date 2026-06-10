Гости фестиваля мотокультуры «Движение» в Екатеринбурге смогли оформить страховку по часам и сделать ИИ-фото с мотоциклом

Фото: пресс-служба Сбербанк

Сбер совместно со СберСтрахование жизни вновь поддержали фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение», который прошел в эти выходные в Екатеринбурге.

Всем участникам фестиваля была предоставлена возможность оформить в качестве бонуса полис «Страхование по часам» на время проведения мероприятия.

На одной из центральных площадок мероприятия в Историческом сквере все дни работал тематический шатер Сбера и фотозона. Диджитальные активности пользовались популярностью у байкеров и посетителей фестиваля. В шатре можно было сгенерировать и распечатать любой авторский стикер, узнать подробнее о страховке и получить мерч от СберСтрахование жизни. А в фотозоне с помощью искусственного интеллекта можно было сделать свое уникальное фото с байком.

Фестиваль «Движение» прошел в Екатеринбурге в третий раз. В течение двух дней для жителей и гостей работали около 20 площадок, где проходили показательные выступления мотоциклистов, концерты рок-звезд, гастрофест, выставка мотобрендов, лекторий, тест-драйвы, мастер-классы для взрослых и детей.

Традиционно ключевое событие «Движения» – мотопарад от Музейного комплекса в Верхней Пышме до центра Екатеринбурга. В колонне проехались более 5000 байкеров, среди которых были 20 сотрудников Сбера, увлекающихся мотоспортом.