Общество охраны памятников просит Паслера передать им два исторических здания

ВООПИК хочет отреставрировать исторические дома на улице Сакко и Ванцетти. Фото: ВООПИК Наследие Урала

Свердловское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры просит губернатора Дениса Паслера передать им два исторических здания.

Общество направило официальный запрос на имя главы Свердловской области, в котором высказало опасения по поводу состояния многих исторических памятников. В запросе перечислены 22 памятника деревянного зодчества Екатеринбурга в ненадлежащем состоянии.

– Деревянное зодчество Екатеринбурга стремительно исчезает. Из 89 взятых под охрану памятников 25 уже полностью утрачены, а 3 сняты с охраны. Более 20 из оставшихся зданий находятся в аварийном или ненадлежащем состоянии: страдают от пожаров, гнили и равнодушия, – сообщили ВООПИК в своем telegram-канале.

Свердловское отделение ВООПИК предлагает создать специальную целевую программу по сохранению деревянного зодчества, приводя в пример опыт Тюмени. Кроме того, они готовы взять в свои собственность дома Панова и Лебедева на улице Сакко и Ванцетти.

Здания пустуют с 2006 года и давно требуют ремонта. ВООПИК предлагает своих аттестованных госэкспертов, архитекторов-реставраторов и инженеров, а также разработать проект, провести реставрацию и открыть в здании общественный центр сохранения культурного наследия.