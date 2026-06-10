В Свердловской области работодатели получили 2,8 млн за найм сотрудников

Работодатели возместили более 2,8 миллиона рублей с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области работодателям с начала года выплатили более 2,8 миллиона рублей за трудоустройство граждан. Выплаты перечислили в 24 организации региона.

Работодатель может частично возместить расходы на оплату труда ветеранов боевых действий, членов семей погибших участников СВО или уволенных с военной службы, инвалидов и граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, граждан, ищущих работу в течение года после выхода из мест лишения свободы, а также одиноких и многодетных родителей, опекунов и усыновителей, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.

– Чтобы получить субсидию, работодателю нужно направить заявление в службу занятости через личный кабинет Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», приложить перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство граждан, – сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Свердловской области.

Размер субсидии составляет от 3 до 6 минимальных размеров оплаты труда и зависит от наличия у сотрудника инвалидности. В Свердловской области цифры следующие: для граждан без инвалидности три МРОТ + страховые взносы = 121 699,05 рублей, а для граждан с инвалидностью шесть МРОТ + страховые взносы = 243 398,1 рублей