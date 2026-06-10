В Екатеринбурге на строительство улицы в Академическом районе направят 1,2 млрд

Строительство улицы Академика Парина должны завершить в сентябре 2030 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на строительство улицы Академика Парина в Академическом районе направят 1,16 миллиарда рублей. Это следует тедера на сайте Госзакупок. Строительство планируется на участке от улицы Чкалова до улицы Амундсена.

Помимо укладки дорожного покрытия подрядчику предстоит озеленить улицу, разместить малые архитектурные формы и остановку. Также строителям предстоит обустроить ливневую канализацию, наружное освещение и видеонаблюдение.

Работы планируют начать 1 августа 2026 года, а завершить строительство должны не позднее 2 сентября 2030 года. При этом разработку рабочей документации необходимо завершить до 29 декабря 2026 года. Окончание подачи заявок на участие в конкурсе – 25 июня 2026 года.