На ВИЗ-Стали наградили лидеров цифрового управления надёжностью оборудования

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги развития цифрового управления надёжностью оборудования и наградили 12 лучших сотрудников ремонтного управления по результатам 2025 года. Награждение стало признанием вклада специалистов в повышение надёжности производственного оборудования: команда повысила коэффициент готовности и сократила внеплановые простои агрегатов на 16%.

Достичь результата помогло развитие надёжностно - ориентированного подхода к ремонтам и техническому обслуживанию. Предприятие последовательно переходит от реактивного ремонта к системному управлению надёжностью на основе контроля и анализа технического состояния агрегатов. Это позволяет заранее выявлять отклонения, планировать работы до аварийных остановок и снижать влияние внеплановых отказов на производственный ритм.

Ключевым элементом изменений стала единая цифровая экосистема регистрации замечаний по работе оборудования: 100% заявок в режиме реального времени поступают в автоматизированную систему, которая расставляет приоритеты и формирует задания на устранение неполадок.

Профессионализм и высокая ответственность каждого участника процесса — это фундамент, на котором строятся стабильная работа оборудования и рост наших производственных показателей. Результаты 2025 года — не финальная точка, а хороший старт в непрерывном процессе совершенствования. ВИЗ-Сталь продолжит развивать систему технического обслуживания и ремонтов, повышать точность планирования и тиражировать успешные практики, — отметил Антон Догадаев, начальник отдела по развитию ТОиР ремонтного управления ВИЗ-Стали.

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