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НовостиОбщество10 июня 2026 7:00

Из украинского плена домой вернулись более 200 свердловчан

Артем Жога встретился со свердловскими омбудсменами
Екатерина ГАПОН
С начала СВО из плена вернулись более 200 свердловчан

С начала СВО из плена вернулись более 200 свердловчан

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловскую область из украинского плена за все время вернулись более 200 бойцов, а с начала года было проведено свыше 500 встреч с семьями участников СВО. Вопросы помощи военнослужащим полпред в УрФО Артем Жога обсудил вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской область Татьяной Мерзляковой и с детским омбудсменом Татьяной Титовой.

– Недавно при содействии Татьяны Георгиевны Мерзляковой командование Центрального военного округа запустило первую в стране горячую линию по поиску раненых военнослужащих. Она пользуется спросом. Это сильнейшая поддержка для тех, кто ждёт дома своих Героев, – рассказал в своих социальных сетях Артем Жога.

С Татьяной Титовой полпред в УрФО обсудил поддержку детей участников спецоперации и их отдых летом. Артем Жога отметил, что безопасность подрастающего поколения – важнейший приоритет. Главную роль здесь играют родители и педагоги.