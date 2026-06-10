«Спецавтобаза» усиливает работу с обращениями уральцев

Фото: пресс-служба АО «Спецавтобаза»

С приходом лета работы у коммунальщиков традиционно прибавляется. Субботники, генеральные уборки, ремонты, смена зимней резины на летнюю, хлопоты на дачах — все это приводит к росту объемов мусора. А после отпусков и каникул жители региона чаще обращаются за перерасчетами.

Чтобы быстрее помогать людям решать вопросы, региональный оператор «Спецавтобаза» усилил работу клиентских офисов. Кроме того, предприятие проводит личные приемы граждан с участием руководства и профильных специалистов.

С 9 по 16 июня в центральном офисе компании в Екатеринбурге проходят дополнительные консультации. Посетители могут получить ответы на свои вопросы и решить многие проблемы прямо на месте.

Усилен прием граждан и в территориальных представительствах регоператора. Они работают в Ирбите, Сухом Логу, Богдановиче, Тавде, Артемовском и других муниципалитетах. Здесь помогут оформить договор, сделать перерасчет и разобраться с любыми вопросами по услуге вывоза мусора.

Еще один формат общения с жителями — выездные консультации. Так, 9 июня большая встреча с участием представителей администрации прошла в Сысерти. В этот же день специалисты консультировали жителей Малышевского муниципального округа.

10 июня прием пройдет в Каменске-Уральском. Недавно здесь «Спецавтобаза» заменила старые ржавые контейнеры на более чем сотню новых баков. А 11 июня представители компании встретятся с жителями Арамили, Асбеста, Тугулыма и Режа.

В «Спецавтобазе» напоминают: расписание выездных приемов заранее публикуется на сайте компании и в социальных сетях. Кроме того, информацию размещают местные сообщества и официальные ресурсы муниципалитетов.