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НовостиОбщество10 июня 2026 6:36

Владимир Путин назначил 10 судей в Свердловской области

Президент России назначил судей в Свердловской области
Екатерина ГАПОН
10 судей назначили в Свердловской области

10 судей назначили в Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин указом от 9 июня 2026 года назначил судей федеральных судов, в том числе в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

– Заместителем председателя Свердловского областного суда на 6-летний срок полномочий назначен Крутько Максим Георгиевич, – цитирует пресс-служба суда текст указа президента.

Этим же указом судьей Асбествского городского суда назначена Анна Лагутина а судьей Верхотурского районного суда – Татьяна Новикова.

В Екатеринбурге судьей Верх-Исетского районного суда назначили Сергея Вербенко, Кировского районного суда – Александр Головин, Ленинского районного суда – Лиана Кузьмина. В Чкаловском районном суде Екатеринбурга назначены сразу четыре судьи: Константин Волков, Елена Дробахина, Ольга Тимирьянова и Екатерина Чупина.