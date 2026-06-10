Владимир Путин назначил 10 судей в Свердловской области

10 судей назначили в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин указом от 9 июня 2026 года назначил судей федеральных судов, в том числе в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

– Заместителем председателя Свердловского областного суда на 6-летний срок полномочий назначен Крутько Максим Георгиевич, – цитирует пресс-служба суда текст указа президента.

Этим же указом судьей Асбествского городского суда назначена Анна Лагутина а судьей Верхотурского районного суда – Татьяна Новикова.

В Екатеринбурге судьей Верх-Исетского районного суда назначили Сергея Вербенко, Кировского районного суда – Александр Головин, Ленинского районного суда – Лиана Кузьмина. В Чкаловском районном суде Екатеринбурга назначены сразу четыре судьи: Константин Волков, Елена Дробахина, Ольга Тимирьянова и Екатерина Чупина.