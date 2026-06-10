Свердловские пенсионеры получат пенсии за июнь досрочно

Пенсии на карты свердловчан придут на два дня раньше Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области пенсионерам досрочно выплатят пенсии за июнь. Об этом сообщает Тагил.Лайф. Причиной стало празднования Дня России. Чтобы пожилые люди могли спокойно встретить выходные, выплаты решили перечислить на два дня раньше срока.

Те, кто привык к выплате пенсии 13-го числа каждого месяца, получат деньги уже 11-го июня. Это относится ко всем видам пенсии, в том числе по инвалидности и по потере кормильца. Отмечается, что выплаты могут поступать в течение всего дня, поэтому если деньги не пришли утром, значит, они поступят вечером.

Для пенсионеров, получающих деньги через отделения Почты России, досрочного переноса нет. Почтальоны начали разносить пенсии на дом с 3 июня, в кассах почтовых отделений деньги также можно получить с 3 июня.

Однако на порядок и дату перечисления детских пособий День России не повлияют. Их перечислят в соответствии с обычным графиком.