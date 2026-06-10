Посол Южной Кореи высадит именное дерево в парке Тюмени

В прошлый раз участие в посадке именного дерева принимал Алексей Орлов, нынешний мэр Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Почетного генерального консула Республики Корея в УрФО Самкаева И.М.

В тюменском парке Дружбы между РФ и Республикой Корея высадят еще одно именное дерево. Саженец в землю поместит Чрезвычайный и полномочный посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ, который впервые посетит областную столицу, пишет ИА «Тюменская линия».

Парк был торжественно открыт 19 сентября 2020 года. Это событие приурочили к тридцатилетию установления дипотношений между двумя государствами. Идея создания парка принадлежат почетному генконсулу Республики Корея в Уральском федеральном округе Игорю Самкаеву. Также он выделил личные средства на его обустройство и содержание.

- Считаю, что дипломатия - это не только протоколы и договоры. Это, в первую очередь, про людей. Это про мосты между культурами, - объяснял свое решение Игорь Самкаев.

Кстати, участие в посадке дерева тогда принимал и Алексей Орлов – нынешний мэр Екатеринбурга.

В корейской культурной традиции посадка дерева символизирует жизнь, мир, связь поколений и заботу о грядущем. Саженец олицетворяет укоренение добрых начинаний, долговременность отношений и надежду на их дальнейшее развитие. В Южной Корее существует даже специальный День посадки деревьев — Сикмогиль, связанный с идеей восстановления лесов и национального прогресса после тяжелых исторических периодов.