Свердловчанка скрывалась от правосудия 22 года: как ее задержали

Свердловчанку задержали спустя 24 года после вынесения приговора Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области задержали женщину, 22 года скрывавшуюся от правосудия. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Свердловской области.

Первоуральский городской суд вынес приговор свердловчанке еще в 2004 году. Ее признали виновной в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы. На оглашение приговора женщина не явилась, и до 2018 года ее разыскивала полиция. После дело передали в ГУФСИН.

– Спустя 22 года, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники отдела розыска ГУФСИН установили местонахождение женщины и задержали её в городе Арамиль Свердловской области. В настоящее время женщина находится в СИЗО-6 (город Кировград)», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

В ведомстве подчеркнули, что у правосудия нет срока давности, и неотвратимость наказания это главный принцип сотрудников исправительных учреждений.

Напомним, что в феврале 2026 года сотрудники ГУФСИН задержали мужчину, который 23 года назад украл металл и не явился на приговор. О пропаже сообщила его супруга, с ее слов, муж ушел на рыбалку и не вернулся. Его задержали в Березовском.