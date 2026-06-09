Бастрыкин взял на контроль дело о наезде самокатчика на ребенка в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по поводу ребенка, которого сбил самокатчик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дорожное происшествие с самокатчиком в Екатеринбурге. Водитель средства индивидуальной мобильности сбил маленького мальчика. У ребенка были травмы лица, ему потребовалась экстренная медпомощь. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Следственными органами СК России Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта», - передает ведомство.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела. В том числе о всех установленных обстоятельствах.