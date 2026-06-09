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НовостиПроисшествия9 июня 2026 17:21

В Екатеринбурге из горящей высотки эвакуировались 20 человек

В Екатеринбурге вспыхнул 16-этажный дом
Маргарита РАЗУМОВА
В Екатеринбурге пожарные потушили огонь в квартире

В Екатеринбурге пожарные потушили огонь в квартире

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 июня вечером в Екатеринбурге произошел пожар в шестнадцатиэтажном доме на улице Чемпионов. Пламя охватило 15 квадратных метров. Сгорели вещи владельцев квартиры, расположенной на седьмом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе три ребенка, - сказано в сообщении.

Специалисты завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции к 20:00. Причины случившегося установят пожарные дознаватели.

Уральцам напоминают о соблюдении правил безопасности в быту. Не перегружайте электросеть, не оставляйте приборы в режиме ожидания. Работы по монтажу проводки доверяйте опытным специалистам.