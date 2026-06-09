Свердловского инженера отправили в колонию за коммерческий подкуп на миллион

Свердловского инженера взяли под стражу в зале суда Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ревде вынесли приговор местному жителю инженеру Анатолию Светличному. Его признали виновным в коммерческом подкупе в крупном размере (пункт «г» части 7 статьи 204 УК РФ). Мужчине назначили шесть лет колонии общего режима. Свердловчанина взяли под стражу в зале суда. Об этом информирует прокуратура Свердловской области.

Установлено, что с 2019 по 2023 год Анатолий Светличный на местном предприятии занимал разные должности.

- Работал инженером, был замначальника отдела материально технического обеспечения и специалистом отдела закупок. Пользуясь положением, он незаконно получал деньги от компаний контрагентов, - сказано в сообщении.

Сказано, что за четыре года сотрудник заработал более миллиона рублей. Эти деньги он получал за то, чтобы продлевать организациям договоры с предприятием. Также средства способствовали продвижению коммерческих предложений, как приоритетных.

Судом были наложены ограничения. Уралец в течение трех лет не сможет заниматься работой, связанной с закупками для коммерческих организаций. В том числе принимать решения, распоряжаться ресурсами.

Незаконно полученный миллион рублей обратили в доход государства.