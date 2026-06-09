На Урале 13,6 тысячи человек пострадали от присасывания клешей

Против клещевого энцефалита проведена 101 тысяча вакцинаций Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала сезона 13,6 тысяч жителей пострадали от присасывания клещей. Этот показатель в 1, 6 раза ниже аналогичного периода 2025 года. Кроме того, он в 1,4 раза ниже среднего многолетнего уровня. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Пострадали жители 68 муниципальных образований. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 56 человек, на боррелиоз - 109 человек. Специалисты лабораторий исследовали 10 755 клещей, - сказано в сообщении. - Возбудители энцефалита найдены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза - в 46,7%, моноцитарного эрлихиоза - в 3,4%. Лишь в 1% проб был гранулоцитарный анаплазмоз.

В этом году акарицидные обработки проведут на 11 600 гектарах. Специалисты на 8 июня обработали 11 319, 13 гектара. Против клещевого энцефалита поставили 101 тысячу прививок. Еще 232 128 свердловчан прошли ревакцинацию.