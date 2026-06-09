На Урале женщину осудили за незаконную торговлю контрафактным табаком на 6 млн

По итогу предпринимательнице назначили штраф Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 июня Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 50-летней Анжеле Гуломовой. Свердловчанку признали виновной в обороте контрафактной табачной продукции в особо крупном размере (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Как установил суд, осужденная с августа по сентябрь 2025 года незаконно хранила и перевозила немаркированную табачную продукцию. Затем товар сбывали в точках Орджоникидзевского района.

- Табачная продукция стоимостью свыше шести миллионов рублей изъята из незаконного оборота, - сказано в сообщении.

С учетом позиции прокурора, суд назначил женщине штраф 450 тысяч рублей.