Сбер перевёл оформление зарплатного проекта в онлайн-формат и запустил розыгрыш авто

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер запустил новый сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн, который позволяет оформить перевод заработной платы в банк без посещения офиса и заполнения бумажных документов. Теперь для перехода на зарплатное обслуживание клиенту достаточно сформировать заявление в приложении, подписать его простой электронной подписью и направить работодателю напрямую.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Мы добавили возможность переводить зарплату в Сбер в цифровом формате, чтобы сделать процесс быстрым и комфортным. Это хороший пример того, как наши технологии упрощают жизнь людей. Мы также рады сообщить об акции для наших новых зарплатных клиентов с розыгрышем автомобиля и тысячи других призов. До 31 июля начните получать заработную плату на карту Сбера и подтвердите участие в акции через СберБанк Онлайн, в офисе банка или во время выездной консультации. Желаем всем участникам победы!»

Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка:

«Получение зарплаты на карту Сбера — это возможность управлять всеми финансами в одном месте: открыть вклад для сбережений, оформить страховку, взять кредит или инвестировать, пользуясь системой сервисов Сбера. Ещё одно преимущество — это оплата покупок самым продвинутым на сегодня способом — по биометрии. Работодателям тоже выгодно начислять зарплату на карты Сбера по целому ряду причин, связанных с автоматизацией процессов, снижением издержек и гибким графиком зачислений».

Для зарплатных клиентов Сбера сервисы доступны в ускоренном режиме. Например, решения по кредитным продуктам принимаются в течение нескольких минут. Среди преимуществ — скидка до 1% по ипотечным программам и до 2% по потребительским кредитам. Для клиентов также действуют повышенные ставки по вкладам.

Зарплатные клиенты могут рассчитывать на увеличенный кешбэк в супермаркетах, кафе, ресторанах, на АЗС и в других популярных категориях. А в приложении СберБанк Онлайн можно управлять финансами и проводить банковские операции, не выходя из дома. В разделе «Для жизни» собраны все скидки от партнёров банка, развлечения, сервисы для дома, авто и другие полезные опции.

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