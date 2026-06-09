В Екатеринбурге преподаватель института МЧС отправится в колонию за взятки

Суд назначил четыре года колонии за взятки Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Екатеринбурге вынесли приговор доценту кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз Уральского института ГПС МЧС России. Евгению Выгузову признали виновной в получении взяток от студентов. Об этом сообщает Кировский райсуд Екатеринбурга.

Установлено, что осенью 2024 года Евгения Выгузова будучи доцентом кафедры получила от студентов пятого курса деньги.

- На общую сумму свыше 115 тысяч рублей за совершение незаконных действий. А именно, написания и последующей беспрепятственной защиты курсовых работ. Вину в инкриминируемом преступлении осужденная признала частично, - рассказали в пресс-службе.

По итогу суд назначил женщине четыре года колонии общего режима. Также ее лишили права заниматься преподавательской деятельностью на четыре года. Экс-преподавателя оштрафовали на один миллион рублей. Сумму взятки в 115, 5 тысяч рублей взыскали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.