СвЖД присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам

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Свердловская магистраль присоединилась к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам: в этом году он проводится 9 июня. Сегодня сотрудники СвЖД традиционно вышли с разъяснительными акциями на переезды в Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО – Югре и ЯНАО и напомнили автомобилистам, что переезд – один из самых сложных и опасных участков дороги. При его пересечении требуется повышенная бдительность и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.

В Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле железнодорожники совместно с ГИБДД провели для водителей викторины на знание правил дорожного движения на переездах. Сургутские железнодорожницы продемонстрировали блестящее знание ПДД в конкурсе «Автоледи» и приняли участие в тематическом автопробеге по улицам города.

Как отмечает начальник СвЖД Павел Бурцев, работники магистрали используют любую возможность, чтобы обратиться к автомобилистам. Информационно-разъяснительные мероприятия усиливают и дополняют плановую работу, которая на Свердловской железной дороге системно проводится в течение года. Водители, выезжая на пути, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей и поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта. Во избежание последствий необходимо соблюдать правила дорожного движения.

Статистика утверждает: основными причинами ДТП на переездах остаются осознанные нарушения автомобилистами правил дорожного движения: проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. За пять месяцев 2026 года дежурные по переездам на СвЖД зафиксировали более 300 подобных случаев – на треть больше, чем за этот же период прошлого года. Рано или поздно пренебрежение правилами приводит к трагедии. Так, 10 апреля на переезде в границах станции Салка в Свердловской области водитель нарушил правила и выехал на пути при запрещающем показании звуковой и световой сигнализации, перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния столкновение предотвратить не удалось. Пострадали два человека.

На сети железных дорог России за пять месяцев 2026 года произошло 106 ДТП на переездах – на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Пострадали 58 человек, из них 16 погибли.

Ежегодно в рамках утвержденного плана СвЖД обновляет и оборудует переезды современными предупредительными и заградительными устройствами. Модернизирует системы освещения и электроснабжения на переездах, проводит замену настила с укладкой резинокордового покрытия. В 2026 году планируется обновить свыше 140 объектов. Систематическая адресная работа с автомобилистами также является важной частью профилактики ДТП.