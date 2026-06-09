Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 12:49

Врач Левина предупредила об опасности поддельных солнцезащитных очков

Офтальмолог объяснил, как дешевые темные очки убивают зрение
Евгений БУЛГАРИН
Не стоит гнаться за стеклянными линзами

Не стоит гнаться за стеклянными линзами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дешевые солнцезащитные очки без надлежащих фильтров способны нанести органам зрения значительно более серьезный урон, чем отказ от их использования. Об этом изданию «Абзац» рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Специалист пояснила, что на дужке изделия обычно нанесена стандартная маркировка категории затемнения — от первой до четвертой, а на заушнике часто указывают наличие поляризационного покрытия. При этом степень затемнения линз никак не связана с уровнем защиты от ультрафиолетового излучения. Более того, в случае с некачественной оптикой темные стекла провоцируют рефлекторное расширение зрачка из-за нехватки света. Если при этом линза не оснащена УФ-фильтрами, то опасный широкий поток лучей беспрепятственно достигает сетчатки.

Вот как Мария Левина описала риски:

- Ношение таких подделок гораздо опаснее, чем если бы вы вовсе не пользовались очками.

Эксперт рекомендует приобретать сертифицированные товары только в лицензированных салонах оптики. При выборе оттенка линз лучше останавливаться на натуральных тонах — сером, коричневом или янтарном. Также важно учитывать форму оправы и категорию защиты.

Офтальмолог добавила, что поляризационное покрытие эффективно устраняет блики, отражающиеся от воды, асфальта или стекол, что снижает излишнее напряжение глаз. Такая опция особенно полезна водителям, рыбакам и людям со светобоязнью.

Жителям крупных городов для летнего сезона достаточно второй или третьей категории защиты, тогда как четвертая необходима лишь на пляже или в горах. Стоит выбирать достаточно крупные очки с широкими заушниками, плотно прилегающие к лицу — это поможет блокировать боковой свет. И не стоит гнаться за стеклянными линзами: современный легкий пластик ничуть не уступает им по качеству и при этом гораздо безопаснее при ударах.