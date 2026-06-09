Врач Левина предупредила об опасности поддельных солнцезащитных очков

Не стоит гнаться за стеклянными линзами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дешевые солнцезащитные очки без надлежащих фильтров способны нанести органам зрения значительно более серьезный урон, чем отказ от их использования. Об этом изданию «Абзац» рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Специалист пояснила, что на дужке изделия обычно нанесена стандартная маркировка категории затемнения — от первой до четвертой, а на заушнике часто указывают наличие поляризационного покрытия. При этом степень затемнения линз никак не связана с уровнем защиты от ультрафиолетового излучения. Более того, в случае с некачественной оптикой темные стекла провоцируют рефлекторное расширение зрачка из-за нехватки света. Если при этом линза не оснащена УФ-фильтрами, то опасный широкий поток лучей беспрепятственно достигает сетчатки.

Вот как Мария Левина описала риски:

- Ношение таких подделок гораздо опаснее, чем если бы вы вовсе не пользовались очками.

Эксперт рекомендует приобретать сертифицированные товары только в лицензированных салонах оптики. При выборе оттенка линз лучше останавливаться на натуральных тонах — сером, коричневом или янтарном. Также важно учитывать форму оправы и категорию защиты.

Офтальмолог добавила, что поляризационное покрытие эффективно устраняет блики, отражающиеся от воды, асфальта или стекол, что снижает излишнее напряжение глаз. Такая опция особенно полезна водителям, рыбакам и людям со светобоязнью.

Жителям крупных городов для летнего сезона достаточно второй или третьей категории защиты, тогда как четвертая необходима лишь на пляже или в горах. Стоит выбирать достаточно крупные очки с широкими заушниками, плотно прилегающие к лицу — это поможет блокировать боковой свет. И не стоит гнаться за стеклянными линзами: современный легкий пластик ничуть не уступает им по качеству и при этом гораздо безопаснее при ударах.