Металлурги Урала используют тропические растения для очистки промышленных вод

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Экологи ЕВРАЗ НТМК и воспитанники Городской станции юных натуралистов высадили более 1 тыс. тропических растений-биофильтров в прудок-осветлитель на реке Вязовке. Они будут применяться для биологической доочистки промышленных вод комбината в рамках его экологической программы.

Для биологической доочистки технических вод на прудках-осветлителях комбинат более 10 лет применяет метод природной фильтрации с использованием тропических растений - эйхорнии (водяного гиацинта) и пистии. Корневая система растений поглощает загрязнения, перерабатывая их в безопасные элементы и насыщая воду кислородом. Поскольку тропическая эйхорния требовательна к климатическим условиям, ежегодное выращивание новых растений и их высадка являются обязательным элементом экологического процесса. На ЕВРАЗ НТМК действует оборотная система водоснабжения, позволяющая минимизировать забор свежей воды и уменьшить объем промышленных стоков.

Часть посадочного фонда комбинат закупает у специализированных организаций. Остальной объем выращивают воспитанники Городской станции юных натуралистов. Для создания необходимых условий компания выделила учреждению грант в размере 300 тыс. рублей в рамках конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Полученные средства направлены на закупку аквариумов, лабораторного оборудования и реактивов для выращивания растений и проведения исследовательских опытов.

«Охрана водных ресурсов - часть комплексной экологической программы ЕВРАЗа. Предприятие внедряет замкнутый цикл водоснабжения и модернизирует производственные мощности. На протяжении нескольких лет в эти мероприятия планируется направить более 14 млрд рублей. Высадка растений-биофильтров дополняет технические решения по очистке воды и вовлекает молодежь в природоохранную деятельность», - отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.